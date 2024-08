Agropoli: riaperte le iscrizioni per il trasporto scolastico 2024/2025

Buone notizie per le famiglie di Agropoli con figli in età scolare. Il Comune ha ufficialmente aperto le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2024/2025. Dallo scorso 12 agosto, tutti i genitori o tutori interessati possono presentare la domanda esclusivamente attraverso la piattaforma online “SmartPA”.

Una novità per l’anno scolastico è l’introduzione della piattaforma “SmartPA”, un’applicazione accessibile tramite SPID che semplifica notevolmente la procedura di iscrizione e permette di gestire tutte le fasi del servizio, incluso il pagamento, direttamente dallo smartphone. Questo strumento innovativo mira a rendere il processo più rapido e intuitivo per le famiglie.

Il servizio

Il servizio di trasporto sarà attivo a partire dal mese di settembre e coprirà l’intero anno scolastico. Gli autobus scolastici effettueranno il servizio di raccolta degli alunni presso i punti di raccolta stabiliti e li accompagneranno alle scuole e viceversa, rispettando gli orari di inizio e fine delle lezioni.

Il costo del servizio è calcolato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare, garantendo così un accesso equo al servizio per tutte le famiglie. È possibile scegliere tra un abbonamento mensile o annuale.

Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro e non oltre le ore 12:00 del 30 agosto.