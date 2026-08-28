Agropoli punta sul turismo invernale: svelata la programmazione natalizia e la campagna promozionale

La Città di Agropoli proietta la propria offerta turistica e culturale oltre i mesi estivi, puntando con decisione sulla destagionalizzazione e sul consolidamento dei flussi di visitatori anche durante la stagione fredda. Forte dei numeri record registrati nell’ultima rassegna estiva, l’amministrazione comunale ha annunciato l’avvio ufficiale del cartellone “Vivi il Natale, Vivi Agropoli”, che prenderà il via il 5 dicembre per concludersi il 6 gennaio 2027.

L’iniziativa rappresenta un tassello strategico di continuità per la porta del Cilento, pensata per legare insieme i grandi flussi della stagione balneare, il prestigio di appuntamenti consolidati come il “Settembre Culturale“ e la suggestione delle festività di fine anno, rendendo la città attrattiva in ogni periodo dell’anno.

Un programma tra tradizione e innovazione: luminarie, mercatini ed eventi

Il piano organizzativo, già supportato da un’ampia campagna di comunicazione visiva e social, nasce dal lavoro sinergico degli uffici comunali e prevede un ricco palinsesto di appuntamenti distribuito in tutto il centro urbano e nei luoghi simbolo del territorio.

Tra i principali elementi attesi per l’edizione invernale figurano:

Luminarie artistiche allestite lungo i corsi principali e le vie dello shopping.

allestite lungo i corsi principali e le vie dello shopping. Mercatini artigianali dedicati all’enogastronomia e alle produzioni tipiche locali.

dedicati all’enogastronomia e alle produzioni tipiche locali. Concerti e spettacoli dal vivo pensati per attrarre un pubblico eterogeneo.

pensati per attrarre un pubblico eterogeneo. Attività di animazione e intrattenimento dedicate a famiglie, bambini e turisti.

L’obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio storico, monumentale e paesaggistico agropolese in una veste invernale, proponendo un’esperienza immersiva a misura di visitatore.

Le parole delle istituzioni: la strategia della destagionalizzazione

Sulla vision a lungo termine e sulla tempestività della programmazione sono intervenuti i vertici dell’amministrazione cittadina, sottolineando l’importanza di pianificare l’offerta ricettiva con largo anticipo.

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha evidenziato l’importanza del progetto per il tessuto economico locale:

«Agropoli ha dimostrato una straordinaria capacità di accoglienza durante la bella stagione, ma l’obiettivo principale resta la destagionalizzazione del turismo. Questo primo annuncio rappresenta un invito aperto a tutti i visitatori che stanno vivendo la città in questi mesi estivi affinché possano tornare a dicembre e scoprire un volto nuovo, accogliente e festoso del territorio».

Un concetto ribadito anche dall’assessore al turismo e agli eventi, Roberto Apicella, che ha espresso soddisfazione per la macchina organizzativa messa in moto: