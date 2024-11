Agropoli: punta a promuovere la mobilità ciclistica e il cicloturismo

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutaliapassi, intende partecipare all’avviso pubblico “Bici in Comune”, per il finanziamento di interventi volti alla promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo.

L’Ente ora avrà il compito di preparare un progetto volto ad incentivare la pratica sportiva sul territorio comunale e in caso di finanziamento potrebbe essere beneficiario di un contributo massimo di €80.000,00, visto che rientra tra i Comuni aventi da 5.001 a 50.000 abitanti, ora

“Bici in Comune”: le finalità dell’avviso

Il bando è stato promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani con il supporto del Dipartimento per lo Sport, per il tramite di Sport e Salute S.p.a. e dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). “Bici in Comune” ha l’obiettivo di promuovere la mobilità ciclabile e l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sostenibile come alternativa ecologica ai mezzi di trasporto tradizionali, riducendo l’inquinamento e migliorando la qualità della vita nelle città.

Tra gli obiettivi dell’avviso ministeriale anche quello di riqualificare e garantire la sicurezza di piste ciclabili esistenti, migliorando il tessuto delle infrastrutture ciclabili per renderle più sicure e accessibili a tutti, creando un ambiente più accogliente per i ciclisti di ogni età; finanziare progetti relativi all’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi e promozionali, sostenendo iniziative che favoriscano la partecipazione comunitaria e la diffusione della cultura ciclistica, come eventi, gare, raduni e campagne di sensibilizzazione; e ancora promuovere uno stile di vita sano e attivo, incoraggiando l’attività fisica quotidiana attraverso l’uso della bicicletta, contribuendo al benessere fisico e mentale dei cittadini e della comunità; favorire lo sviluppo del cicloturismo , incentivando il turismo sostenibile su due ruote, valorizzando il patrimonio culturale e paesaggistico dei territori italiani e sviluppando economia locale.