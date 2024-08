Sei Comuni del Cilento hanno ricevuto per il 6° anno la bandiera gialla dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta

Per il sesto anno consecutivo la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta consegna la bandiera gialla di Comuni Ciclabili a sei comuni cilentani.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta nel comune di San Giovanni a Piro e ha visto presenti per il comune ospitante il Sindaco Palazzo Ferdinando e vice-sindaco Sorrentino Pasquale, per il comune di Roccagloriosa Il Sindaco Cavalieri Roberto ed il consigliere delegato Cavalieri Gianmarco, per il Comune di Ispani il Sindaco Giudice Francesco e l’ingegnere comunale nonché Promotore della Mobilità Ciclistica Leone Giocondo, per il Comune di Castelnuovo Cilento il Sindaco D’Aiuto Gianluca , la Presidente dell’Associazione La Via Silente Simona Ridolfi ed il vice-presidente Bianchini Emanuele, per il Comune di Vibonati il sindaco Borrelli Manuel, per la Provincia di Salerno l’assessore delegato al Turismo Sorrentino Pasquale, per l’Ufficio Locale Marittimo di Marina Di Camerota il Primo Luogotenente Sandro Desiderio, per l’Istituto Comprensivo Santa Croce la dirigente Migaldi Paola e le prof. Russomando Annamaria e Soprano Domenica, per la Fiab il Coordinatore Nazionale di Bicitalia Antonio Dalla Venezia, la coordinatrice Fiab Campania Calabria Teresa Dandolo, la Presidente di Fiab Camerota Di Lorenzo Angela e altri soci, le responsabili della sezione Fiab Camerota di San Giovanni a Piro Paladino Jessica e Magliano Gaetana, per l’Associazione Cai Monte Bulgheria il Presidente Sorrentino Giuseppe.

E’ stata l’occasione, per parlare della risorsa cicloturismo e dell’opportunità di trovarsi lungo il tracciato dell’Eurovelo 7. Detta anche Ciclovia Del Sole è una delle direttrici ciclabili che attraversano l’Europa per complessivi 90mila chilometri e che anche in Cilento è solcata da numerosi cicloturisti soprattutto stranieri. I comuni di Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Ispani , Vibonati e Sapri si trovano proprio lungo quest’asse ciclabile che congiunge Capo Nord in Norvegia, a La Valletta – Isola di Malta ( km. 7.400).

Dal sopralluogo effettuato il giorno successivo nel tracciato del Golfo di Policastro, individuati 2km di

pista ciclopedonale nel comune di Vibonati e numerosi tratti a basso traffico alternativi alla SS18

Dal 2017 ad oggi sono 180 le città italiane valutate e beneficiare della bandiera di Fiab Comuni Ciclabili.

Nella regione Campania , al momento, sono sei : Camerota, Castelnuovo Cilento, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Ispani e Capaccio Paestum.

L’edizione 2025 di FIAB- Comuni Ciclabili prosegue ed è già prevista la candidatura del comune di Sapri e di Vibonati. L’iniziativa è patrocinata da: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ECF – European Cyclists’ Federation, ANCI-Associazione Nazionale Comuni Italiani, INU-Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, ALI-Autonomie Locali Italiane, Città in Bici, World Cycling Alliance e WWF.