Agropoli: Processione di San Pietro e Paolo posticipata per la sfida europea!

La tradizione cede il passo all’azzurro. La processione dei Santi Patroni Pietro e Paolo del 29 giugno ad Agropoli, è stata posticipata per consentire ai fedeli di seguire la partita degli ottavi di finale degli Europei tra Italia e Svizzera.

La decisione, presa dal parroco don Carlo Pisani, ha trovato il plauso della comunità. “In un momento così importante per la nostra Nazionale – fanno sapere dalla parrocchia – abbiamo pensato che fosse giusto dare la possibilità a tutti di vivere con passione l’incontro. La fede e il tifo per la propria squadra non sono in contrasto, anzi, possono unirci ancora di più“.

La processione, che solitamente si svolge in serata, si terrà dopo il match delle 18. Le immagini dei Santi Patroni saranno portate in giro per le vie del centro storico, accompagnati dalla banda musicale.

Un’occasione per stare insieme

La decisione di don Carlo è stata accolta con grande entusiasmo dai cittadini. “E’ un’idea originale e molto sentita – ha commentato una signora – in fondo, anche tifare per la Nazionale è un modo per sentirsi uniti e orgogliosi di essere italiani“.

“Sarà una festa diversa dal solito, ma sicuramente speciale – ha aggiunto un giovane – un’occasione per stare insieme e vivere con passione due grandi amori: quello per la nostra fede e quello per la nostra squadra“.

L’appuntamento, dunque, è per questa sera. Agropoli si prepara a vivere una festa ricca di emozioni, tra fede, sport e tifo per gli Azzurri.