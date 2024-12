Agropoli: primi scricchiolii di una maggioranza traballante

Il coordinamento Fratelli d’Italia Cilento Nord, rappresentato dal coordinatore Modestino Del Mastro, commenta la decisione del consigliere Michele Pizza di abbandonare la maggioranza consiliare per dichiararsi indipendente. Questo passo certifica una situazione già evidente: la maggioranza che guida il comune di Agropoli si trova in una fase di difficoltà conclamata, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita cittadina.

La posizione del consigliere Pizza

Tra le questioni più preoccupanti si evidenziano la crisi del commercio, che sta impoverendo il tessuto economico locale, e le difficoltà legate alla sicurezza, ambiti in cui l’amministrazione in carica non è riuscita a fornire risposte adeguate. La posizione del consigliere Pizza, spesso critica e motivo di attriti interni, ha contribuito a mettere in luce le carenze di una gestione amministrativa incapace di affrontare le sfide del territorio con determinazione e coerenza.

Fratelli d’Italia Cilento Nord ribadisce l’urgenza di una politica che sappia superare le divisioni interne e dare priorità alle esigenze della comunità. La città ha bisogno di interventi concreti per rilanciare il commercio, garantire maggiore sicurezza e restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni. L’attuale quadro amministrativo, invece, appare sempre più inadeguato a rispondere a queste necessità.

«Invitiamo tutte le forze politiche a un confronto costruttivo e responsabile, con l’obiettivo di tutelare il bene comune e rilanciare il futuro di Agropoli – dice Del Mastro – viviamo una fase cruciale per l’intero Cilento ed è palese come le recenti questioni giudiziarie stiano influenzando sulle amministrazioni. Accogliamo favorevolmente la decisione di Michele Pizza di lasciare la maggioranza e condividiamo le parole utilizzate, così come la sua posizione. Quanto accaduto fa capire la situazione difficile che si vive a Palazzo di Città».