Agropoli, presto operativa la Camera iperbarica: c’è il progetto di fattibilità

Era l’aprile del 2021 quando il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, in occasione del sopralluogo alla discarica di Gorgo nel comune di Agropoli, annunciò la realizzazione di una camera iperbarica presso l’ospedale Civile di Agropoli. Sono trascorsi due anni dall’annuncio e oggi l’ASL Salerno ha manifestato l’esigenza di completare l’intervento programmato, attraverso la realizzazione di una camera iperbarica presso il P.O. di Agropoli. A tale scopo, l’ASL, con deliberazione n. 1064 del 05.08.2022 ha approvato il progetto di fattibilità dell’intervento denominato “Lavori di fornitura e installazione della camera iperbarica presso il P.O. di Agropoli”.

C’è il progetto di fattibilità

Il progetto di fattibilità è appaltabile ed è stato redatto nel rispetto della finalità della scheda intervento n. 125 di cui all’Accordo di Programma II Fase; lo stesso prevede la fornitura e la completa realizzazione dell’impiantistica e delle opere architettoniche necessarie all’installazione e al funzionamento della camera iperbarica presso il P.O. di Agropoli. L’importo complessivo per la realizzazione della camera iperbarica è di € 4.080.009,50 di cui € 3.876.009,03 a carico dello Stato e € 204.000,48 a carico della Regione.

Rispetto all’importo originariamente programmato, allo stato residua la somma complessiva di € 2.863.386,33 di cui € 2.720.217,01 a valere sulla quota a carico dello Stato. L’obiettivo dell’Asl di Salerno è di realizzare il macchinario nel reparto di medicina generale agropolese con la previsione di un centro di medicina iperbarica che dovrà essere punto di riferimento per l’area a sud della Provincia e in particolare per il comprensorio del Cilento e Vallo Di Diano.

Cos’è e come funziona la camera iperbarica

La camera iperbarica è una capsula all’interno della quale si respira ossigeno a una pressione di gran lunga superiore a quella atmosferica, pertanto permette di aumentare la concentrazione di ossigeno nei tessuti dell’utilizzatore, anche in quelle zone del corpo che sono scarsamente vascolarizzate. La terapia iperbarica accelera il processo di guarigione dei tessuti e può essere utilizzata per una vasta gamma di problematiche mediche, tra cui le lesioni croniche, le infezioni, le malattie della pelle e molte altre.