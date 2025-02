Agropoli: posata la prima pietra per il nuovo asilo in Piazza Mediterraneo | VIDEO

Si è svolta, questa mattina ad Agropoli, la cerimonia di posa della prima pietra per la realizzazione del nuovo asilo nido in Piazza Mediterraneo, un progetto finanziato attraverso i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un importo complessivo di 864.000 euro.

Il nuovo asilo

L’asilo sorgerà nelle immediate vicinanze della scuola “Mozzillo” e si estenderà su una superficie di 420 metri quadrati. La struttura, progettata per ospitare tre sezioni, accoglierà fino a 36 bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, suddivisi nelle categorie di lattanti, semidivezzi e divezzi. L’edificio, sviluppato su un unico piano, sarà dotato di spazi moderni e funzionali, tra cui un’area comune centrale sulla quale si affacceranno le aule didattiche, gli ambienti destinati alle diverse attività educative, nonché servizi essenziali come segreteria, cucina, locali per il riposo e servizi igienici.

Un valore aggiunto del progetto è rappresentato dall’ampia area verde esterna, pensata per favorire il gioco e le attività all’aria aperta, offrendo ai piccoli ospiti un ambiente stimolante e sicuro.