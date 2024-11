Agropoli Polizia Municipale traccia bilancio dei primi 10 mesi di attività. Sequestrati quasi 500 veicoli

La Polizia Municipale di Agropoli ha presentato un bilancio positivo delle attività svolte nei primi dieci mesi del 2024. Un’intensificazione dei controlli sul territorio ha portato a risultati significativi in termini di sicurezza stradale e rispetto delle norme del Codice della Strada.

Un’attività intensa

I vigili urbani, coordinati dal comandante Antonio Rinaldi, hanno messo in campo una serie di iniziative volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a contrastare le violazioni del Codice della Strada. In particolare, sono stati intensificati i controlli sulla circolazione stradale e in particolare sui veicoli privi di assicurazione, revisione o condotti da persone non abilitate.

Numeri alla mano

I dati parlano chiaro: nei primi dieci mesi dell’anno, sono stati sequestrati ben 489 veicoli, una media di quasi 50 al mese. Le principali violazioni riscontrate riguardano l’assenza di copertura assicurativa (443 veicoli), la mancata revisione periodica (10 veicoli) e la guida senza patente o con patente scaduta (15 veicoli).

L’intensificazione dei controlli, se da un lato ha portato a un aumento della sicurezza stradale, dall’altro ha generato alcune polemiche tra i cittadini. Alcuni lamentano una eccessiva rigidità da parte dei vigili urbani, che verrebbe percepita come una scarsa tolleranza.