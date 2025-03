Agropoli, più sicurezza stradale grazie ai proventi delle multe

Il comune di Agropoli punta ad incassare 3,5 milioni di euro per l’anno 2025 dai verbali derivanti da sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Lo ha reso noto la giunta comunale sulla base dei dati forniti dagli uffici.

La somma contempla sia i verbali che potrebbero essere emessi nel corso dell’intero anno che le maggiorazioni dei verbali non pagati per il periodo agosto – dicembre 2024.

La destinazione dei proventi

Rispetto al dato complessivo, sono circa 1,2 milioni quelli da sottoporre a riparto per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento e manutenzione della segnaletica stradale, per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, e per altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, come misure di assistenza e previdenza per il personale della polizia municipale e interventi a favore della mobilità ciclistica.

Queste le cifre nel dettaglio:

172.480,98 euro per la segnaletica stradale (28,56%)

205.330,02 euro per l’acquisto di attrezzature e mezzi per la Polizia Municipale (34,00%)

58.000,00 euro per il personale a tempo determinato (37,44%)

La restante parte dei proventi stimati (circa 2,7 milioni) sarà destinata al Fondo Crediti di dubbia esigibilità, in base alla normativa vigente.