Agropoli: piazza Mediterraneo diventerà piazza Paolo Serra

La giunta municipale di Agropoli, presieduta dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha palesato con apposito atto la volontà del cambio di denominazione di Piazza Mediterraneo in Piazza Professor Paolo Serra, per onorare la memoria di una figura di riferimento della vita politica, sociale ed imprenditoriale della Città di Agropoli e dell’intera Provincia di Salerno.

Chi era Paolo Serra

Deceduto il 18 agosto 2014, stimato ed apprezzato uomo delle Istituzioni, Serra ha ricoperto la carica di sindaco di Agropoli nel 1986 e nel 1997, oltre ad essere stato più volte eletto quale consigliere provinciale e ad aver ricoperto anche la carica di assessore provinciale.

Si è distinto tra l’altro, anche in ambito imprenditoriale, editoriale, sociale e sportivo. La proposta deliberata dall’esecutivo sarà ora inoltrata alla Prefettura di Salerno per gli adempimenti consequenziali.

Questo il commento del sindaco Roberto Mutalipassi: «Sono felice di avere, insieme agli altri componenti della giunta, formalizzato la volontà di ricordare il prof Paolo Serra intitolandogli una piazza. Non si tratta di un luogo qualsiasi, ma un punto prossimo al centro cittadino in cui persistono due edifici, contenitori sani di cultura: il Cineteatro “De Filippo” e la scuola “Mozzillo”. Poliedrico protagonista del suo tempo, Paolo Serra ha avuto numerosi interessi che spaziavano dalla scuola alla politica, passando per l’imprenditoria, l’editoria, lo sport. Numerose le idee che, partite da lui, hanno preso forma, migliorando la città che lui tanto amava. L’intitolazione è il giusto riconoscimento verso chi si è speso affinché Agropoli innescasse quel processo virtuoso di crescita e sviluppo che continua ancora oggi».