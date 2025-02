Agropoli: Piazza della Repubblica apre alla viabilità

Avviati i lavori per modificare la viabilità in centro e nello specifico per consentire l’accesso delle auto in piazza della Repubblica, ad Agropoli. Un piano annunciato nei giorni scorsi e che riguarderà l’istituzione di un senso unico di marcia nella parte nord dell’Area Pedonale Urbana (APU), che consentirà ai veicoli di accedere alla piazza solo in determinati orari e con modalità precise.

Le novità

I veicoli, inoltre, avranno anche la possibilità di parcheggiare la propria automobile in stalli che saranno appositamente realizzati. Infine, per controllare gli ingressi all’area pedonale, sarà installato un varco elettronico. Una soluzione in via sperimentale che permetterà di sfruttare una strada di fatto già esistente: in orario scolastico la piazza sarà aperta ad un solo senso di marcia: si entrerà dal lato municipio e si uscirà su viale Europa.

Inoltre verranno creati stalli per la sosta dello scuolabus e delle auto. L’accesso, sorvegliato da telecamera, sarà garantito soltanto in orario di ingresso e uscita da scuola. La segnaletica è in via di completamento e presto l’accessibilità sarà garantita ai mezzi autorizzati.