Agropoli, novità in arrivo per la viabilità in centro. Parla Antonio Rinaldi, comandante della Polizia Municipale

Novità in arrivo per la viabilità nel centro di Agropoli. Un nuovo regolamento entrerà in vigore per Piazza della Repubblica.

L’obiettivo

L’obiettivo, così come spiega ai microfoni di InfoCilento il comandante della Polizia Municipale, Antonio Rinaldi, è quello di migliorare la sicurezza e l’ordine durante gli orari di ingresso e uscita degli alunni delle scuole primarie e dell’infanzia.

Il piano riguarderà l’istituzione di un senso unico di marcia nella parte nord dell’Area Pedonale Urbana (APU), che consentirà ai veicoli di accedere alla piazza solo in determinati orari e con modalità precise; i veicoli, inoltre, avranno anche la possibilità di parcheggiare la propria automobile in stalli che saranno appositamente realizzati. Infine, per controllare gli ingressi all’area pedonale, sarà installato un varco elettronico.