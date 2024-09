La comunità di Agropoli piange Gino Motta, per circa quarant’anni dipendente del comune e pioniere nella diffusione e nell’insegnamento della pallavolo sul territorio.

È morto presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania. Aveva 71 anni. Con la famiglia aveva fondato l’ASF Volley Agropoli, società sportiva impegnata in campionati minori ma capace di distinguersi soprattutto in ambito giovanile.

La città, proprio grazie all’associazione sportiva, aveva avuto l’opportunità di ospitare importanti eventi sportivi come le finali nazionali Under 19 che per più volte vennero organizzate presso le strutture sportive cittadine.