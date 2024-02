Agropoli, per Carnevale spiagge pulite | VIDEO

I turisti che giungeranno ad Agropoli per il Carnevale troveranno le spiagge pulite. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Mutalipassi. Il primo cittadino, infatti, ha reso noto che nei prossimi giorni gli operai interverranno sul litorale del Lungomare per le operazioni di pulizia. Sarà possibile così rimuovere i rifiuti gettati da incivili o trasportati dalle mareggiate, soprattutto plastica e polistirolo ma anche residui vegetali.

Un modo per dare un’immagine migliore della città in occasione di un evento come il Carnevale in grado di attirare ogni anno migliaia di persone.

Oggi, intanto, si è tenuto un confronto tra amministrazione comunale e commercianti, preoccupati che la sfilata dei carri allegorici possa tagliar fuori il centro cittadino a causa dell’isola spartitraffico realizzata tra viale Europa e via Pio X. Anche i carristi hanno annunciato una protesta qualora il percorso dovesse cambiare.