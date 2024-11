Agropoli, ok a laboratori creativi socio educativi rivolti a minori

Ad Agropoli saranno realizzati dei laboratori creativi socio educativi rivolti a minori di età compresa tra i 5 e 12 anni, curati dall’Associazione culturale Kitsune di Salerno; il Dipartimento per le Politiche della Famiglia ha infatti finanziato anche per l’anno 2024 i comuni italiani per lo svolgimento di attività socio educative in favore dei minori, tra i tanti beneficiari anche il centro cilentano.

Gli obiettivi

I laboratori mirano a stimolare la creatività, offrendo ai bambini la possibilità di esprimere le proprie emozioni e idee attraverso diverse forme artistiche, come la musica, il teatro, il disegno, la poesia, l’educazione ambientale etc; favoriscono, inoltre, la socializzazione e la creazione di legami tra i partecipanti, attraverso l’attività di gruppo e le collaborazioni artistiche.

Le risorse

La Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, in data 26 luglio 2024, ha firmato il decreto per il finanziamento, in favore dei comuni italiani, finalizzato al potenziamento dei servizi socio educativi territoriali, dei centri estivi diurni e dei centri con funzione educativa e ricreativa; al Comune di Agropoli è stata riconosciuta una quota di finanziamento pari a € 21.620,87.

L’intervento legislativo si innesta nel solco delle azioni a favore della tutela e cura delle giovani generazioni, con particolare riferimento a quelle più fragili e, in quanto tale, risulta strumento utile non solo per le attività socioeducative a favore dei minori ma anche per sostenere le famiglie e facilitare, per quanto possibile, la conciliazione fra vita privata e lavoro.