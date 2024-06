Agropoli: «nuovo parcheggio in via Dante Alighieri? Opera inutile»

Il nuovo parcheggio in via Dante Alighieri propagandato dall’amministrazione comunale, è un’opera inutile. È stato Cristian Posella, rappresentante di Forza Italia, a sostenerlo. L’opera sorgerà a ridosso della rotatoria per Fuonti.

«Si realizzerà un ottimo parcheggio in una zona praticamente inutile. Certo meglio di niente, ma magari si poteva pensare allo sviluppo di qualche servizio utile per i cittadini in quello spazio», ha detto Posella.

Parcheggio in via Dante Alighieri: le contestazioni

Il rappresentante del partito di Tajani non ha remore nell’evidenziare che l’Ente dovrebbe investire in aree sosta altrove, come in centro, dove gran parte degli spazi sono a pagamento o con disco orario.

«La zona a ridosso dei binari, fuori dal centro – dove il parcheggio è davvero un problema – si va a porre esattamente nel nulla. Scomodo parcheggiare li per andare alla stazione o al mare. Inutile per andare al centro visto i parcheggi infiniti nell’area “Eurospin” e cineteatro. Superfluo per le abitazioni vicine. 222mila euro di nulla», aggiunge.

«Continua a mancare una visione, chiara, di un bel futuro per la nostra Agropoli», conclude Posella.