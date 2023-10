Agropoli, nuova sede per la Croce Rossa Italiana

Novità in arrivo per il Comitato di Agropoli e Cilento della Croce Rossa Italiana. Con l’avvio dei lavori di realizzazione della Palazzina di Servizi in via Taverne, i volontari dovranno lasciare la loro storica sede per trasferirsi in via Salvo D’Acquisto

La nuova sede per la Croce Rossa

L’esecutivo ha recentemente deciso di destinare temporaneamente i locali e parte delle aree esterne dell’ex “Bus Bar” all’associazione. Il progetto prevede lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria e la realizzazione di una recinzione temporanea per il ricovero dei mezzi della Croce Rossa italiana, con un costo stimato di circa 15mila euro. La gestione dei lavori è stata affidata all’Azienda speciale consortile “Agropoli Cilento Servizi”, con la possibilità di impiegare personale aggiuntivo per necessità straordinarie e temporanee.

La nuova palazzina polifunzionale

Un altro progetto di ampio respiro coinvolge l’immobile tra viale Lombardia e il Parco pubblico “Bonifacio”. Qui, sono previsti lavori di “Rigenerazione Urbana” con l’obiettivo di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. Si prevede la costruzione di una palazzina polifunzionale, con un investimento complessivo superiore a 5 milioni di euro. Ciò grazie ad un finanziamento ottenuto dalla precedente amministrazione comunale.

I lavori

Il progetto contempla l’abbattimento e la ricostruzione, con un conseguente ampliamento, dell’immobile comunale situato tra via Taverne e viale Lombardia. Questa struttura ospita attualmente la sede della Croce Rossa, gli uffici della Agropoli Cilento Servizi e alcune associazioni locali. Una volta completati i lavori, si prevede che la comunità di Agropoli possa beneficiare di nuovi spazi destinati ad associazioni, servizi sociali, culturali, educativi e didattici.