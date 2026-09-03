Agropoli, nuova opera d’arte al Pala Di Concilio nel segno di Andrea Guida

I lavori di riqualificazione del palazzetto dello sport Pala Di Concilio di Agropoli si arricchiscono di un nuovo elemento artistico e simbolico. In concomitanza con il termine degli interventi di restyling della struttura, è stata ultimata la collocazione di una nuova opera in ceramica sulla facciata esposta su via Taverne, un punto strategico per garantire la massima visibilità al pannello decorativo. L’opera, che raffigura diverse discipline sportive, nasce con l’intento di valorizzare l’impianto e di accompagnare la città verso il percorso di riconoscimento come Comune Europeo dello Sport 2027.

La realizzazione dell’intervento si è resa necessaria a seguito del danneggiamento dell’opera originale, creata dal compianto artista agropolese Andrea Guida. La precedente raffigurazione ceramica, collocata sulla parete rivolta verso il Cineteatro, era stata compromessa in modo irrimediabile durante i primi interventi di manutenzione della struttura avviati nell’estate del 2022.

Il percorso di recupero e il progetto di Antonio Guida

A seguito del danneggiamento dell’opera storica, la municipalità ha avviato un confronto diretto con i familiari dell’artista per valutare le possibili soluzioni di recupero. Inizialmente si era ipotizzato il trasferimento del pannello originario in una sede alternativa per garantirne la tutela. Tuttavia, i sopralluoghi tecnici effettuati da Antonio Guida, figlio del Maestro e a sua volta artista, hanno evidenziato l’impossibilità di rimuovere le singole mattonelle senza causare ulteriori danni irreparabili al manufatto.

Di intesa con la famiglia, è stato quindi predisposto un progetto alternativo: la realizzazione ex novo di una composizione artistica similare, capace di richiamare lo spirito dell’opera originaria e di celebrare i valori dello sport. La nuova creazione è stata posizionata nell’ala dell’edificio affacciata su via Taverne, garantendo un impatto visivo migliore per passanti e visitatori.

Riqualificazione e cerimonia di inaugurazione

Il completamento del pannello ceramico si inserisce nel quadro generale di ammodernamento che ha interessato il Pala Di Concilio, uno dei principali presidi sportivi del territorio cilentano. Alla riuscita dell’intervento hanno collaborato l’Assessorato allo Sport, l’ufficio Lavori Pubblici, l’ufficio Sport e la società in house Agropoli Cilento Servizi.

Lo svelamento delle nuove targhe e dell’opera si è svolto nell’ambito di una cerimonia riservata. Timori di contestazioni all’indirizzo dell’amministrazione comunale?