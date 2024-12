Agropoli: nuova location per la natività in cartapesta

La Natività in cartapesta che tradizionalmente viene allestita ad Agropoli in occasione delle festività natalizie, quest’anno sarà posizionata in località Mattine. Lo ha deciso l’amministrazione comunale rispondendo alle ripetute richieste da parte dei cittadini.

La scelta dell’Ente

L’opera realizzata dai mastri cartapestai agropolesi con statue alte oltre tre metri, è diventata un simbolo di Agropoli. Fin dalla sua realizzazione si decise di posizionarla a rotazione nelle varie contrade della città.

Per due anni, tuttavia, è stata ospitata dalla frazione Moio. Una scelta che aveva determinato non poche polemiche considerato che, secondo turnazione, nel 2023 la capanna e le statue avrebbero dovuto trovare spazio nella frazione Mattine.

Ciò accadrà invece in occasione di questo natale dopo la richiesta degli amministratori del condominio “Le Torri”.

Dovrà ora essere l’Agropoli Cilento Servizi a procedere al posizionamento dell’opera.