Agropoli, nuova frana lungo la provinciale per Trentova

Nuova frana lungo la Strada Provinciale 184, ovvero l’arteria che collega l’area portuale di Agropoli con la baia di Trentova. Le piogge incessanti dei giorni scorsi hanno infatti provato il cedimento di una porzione di terreno finita sulla carreggiata, proprio a ridosso di una curva.

I disagi lungo Sp184

L’episodio si è verificato a pochi passi dal punto in cui vi era stato un altro smottamento che un paio di anni fa aveva portato al restringimento della carreggiata. In quel caso ci vollero mesi per intervenire su una strada con non poche criticità.

Pochi metri più avanti, inoltre, erano stati posizionati dei massi per proteggere la strada dal rischio frane del costone roccioso, anch’esso costantemente a rischio.

L’ultima frana

Ieri, a seguito dell’ennesimo smontamento, la polizia municipale è intervenuta insieme al personale dell’Agropoli Cilento Servizi per delimitare l’area. L’auspicio di quanti transitano quotidianamente in zona è che ci sia un intervento immediato per limitare i disagi in vista della stagione estiva.

Purtroppo la provinciale che collega l’area portuale con Trentova presenta non poche criticità. Anche la carreggiata sta lentamente sprofondando verso mare; già si segnala il dissesto di marciapiedi con relative ringhiere e sede stradale in più punti. Purtroppo la messa in sicurezza richieste una spesa ingente.