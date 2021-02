Agropoli, la strada per Trentova frana: “Necessario intervenire”

Ennesimo cedimento di terreno lungo la SP184 ad Agropoli. Si tratta della strada che collega la Baia di Trentova con l’area portuale ed il centro cittadino. Per fortuna si è trattato di uno smottamento di lieve entità, ma è comunque l’ennesimo segnale che è necessario intervenire. La provinciale, infatti, è in pessime condizioni ormai da anni: non solo è a rischio il costone adiacente la carreggiata, ma anche il tratto lato mare è instabile.

Già da tempo una frana ha imposto un restringimento della carreggiata. Da allora non si è mai intervenuti per il definitivo per ripristino dell’arteria.

Eppure la chiusura di parte della SP184, ha determinato non pochi problemi ed anche incidenti, uno di questi mortali.

Inoltre il manto stradale è caratterizzato da dossi e avvallamenti ed anche il marciapiede è a rischi crollo.

L’auspicio dei cittadini è che si possano trovare delle soluzioni entro l’estate considerato, tra l’altro, che questa è l’unica strada che permette ai mezzi pesanti di raggiungere il porto per il varo delle imbarcazioni. Ma la soluzione non sembra semplice: nel 2019 vennero anche stanziate risorse per intervenire, ma le opere da realizzare sono molteplice.