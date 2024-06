Agropoli, nel silenzio del Comune gli artisti annunciano le date dei loro spettacoli. Ad Agosto c’è Fabrizio Moro

C’è una nuova data nel cartellone degli eventi estivi ad Agropoli. Dopo Biagio Izzo e Gigi Finizio, arriva la conferma anche di Fabrizio Moro. L’artista romano sarà nel centro cilentano, presso l’Akropolis Music Arena, il prossimo 6 agosto. Una notizia che già circolava e attendeva soltanto di essere confermata.

Moro sta portando in giro per le piazze italiane il suo Una vita intera tour. I biglietti sono in vendita sul circuito Ticketone; i prezzi vanno da 34,50 euro a 50 euro. Per Gigi Finizio (13 agosto) il costo sarà da 35 euro a 43 euro; per Biagio Izzo (20 agosto) si va dai 18 ai 35 euro.

Fabrizio Moro nuovo nome dell’Akropolis Arena

L’Akropolis Arena è stata fortemente voluta dall’assessore agli eventi Roberto Apicella; alla sua organizzazione sta collaborando anche il presidente del consiglio Franco Di Biasi, mentre la scelta degli show è affidata ad un’agenzia che nelle scorse settimane aveva avanzato la sua proposta.

Al momento, però, non c’è alcuna comunicazione da palazzo di città sul programma degli eventi estivi che si completa anche con gli appuntamenti in arena. Il suo stesso posizionamento pare in dubbio: soltanto domani, infatti, i mercatali firmeranno la nuova planimetria dell’area che permetterà l’installazione della struttura.

Una situazione che sta destando non poche polemiche, soprattutto tra commercianti e operatori turistici. Eppure Agropoli è tra i centri salernitani che investe di più in comunicazione, direttamente e indirettamente.