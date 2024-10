Agropoli, mondo della politica in lutto: addio a Salvatore Coppola

Lutto nel mondo della politica agropolese. È venuto a mancare Salvatore Coppola, più volte componente dell’assise del comune cilentano e storico esponente del partito socialista. Coppola è morto oggi all’età di 78 anni.

Gli ultimi anni in consiglio comunale

L’ultima volta in consiglio comunale fu a partire dal 2019 a sostegno dell’allora sindaco Adamo Coppola. Subentrò al dimissionario Emidio Cianciola, dopo essersi candidato in una lista civica conquistando 196 voti.

Aveva iniziato in maggioranza anche la consiliatura precedente, quella guidata da Franco Alfieri, salvo poi passare in minoranza. Alle ultime amministrative aveva scelto di farsi da parte, ma risultava critico con l’amministrazione in carica.

Coppola è morto dopo una breve malattia all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.