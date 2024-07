Agropoli: modernità e storia. In rada il superyacht Marayah e la goletta Aschanti IV

Uno degli yacht più grandi in circolazione ha raggiunto Agropoli: si tratta del Maryah (Project Czar), una imbarcazione che, con i suoi 125 metri di lunghezza, si posiziona ai primi posti nella classifica mondiale dei superyacht più grandi attualmente in circolazione. Varato in Polonia nel 1991 come nave oceanografica russa con il nome di Dalmorgeologiya, il Maryah ha subito una radicale trasformazione nel 2014 presso il cantiere Elefsis in Grecia. Un lavoro durato ben cinque anni, su progetto del designer britannico H2 Yacht Design, che ha conferito allo yacht un aspetto lussuoso e moderno, mantenendo intatta la sua imponenza.

Ecco il lussuoso yacht Marayah

Il superyacht Marayah in rada ad Agropoli Il Maryah può ospitare a bordo fino a 54 persone, che potranno godere di comfort e servizi di altissimo livello. Tra gli spazi a disposizione degli ospiti figurano un nightclub, una spa, una palestra, un cinema, un centro affari, un sushi-bar e persino una sala computer. Per gli amanti del volo, è presente anche una piattaforma di atterraggio per elicotteri, mentre una comoda barca appoggio di 10 metri garantisce spostamenti rapidi e agevoli.

Il superyacht è dotato di 5 motori diesel-elettrici Caterpillar che gli permettono di raggiungere una velocità massima di 18 nodi. Lo scafo in acciaio, con un pescaggio di 5,6 metri, garantisce stabilità e robustezza. Il Maryah batte bandiera delle Isole Cayman e, al momento, non è dato sapere chi si trovi a bordo. Probabilmente è in rada ad Agropoli a causa del maltempo di questa notte. Proveniente dalla Costiera Sorrentina, Marayah è in viaggio verso sud. Già altre volte è stato nel Cilento, in particolare tra Palinuro e Marina di Camerota.

In rada ad Agropoli anche il charter di lusso, Aschanti IV

In queste ore, accanto al lusso di Marayah, nelle acque di Agropoli c’è anche Aschanti IV of Vegesack, una goletta a strallo costruita in Germania nel 1954.

Charter di lusso, ha compiuto numerose navigazioni tra il Mediterraneo e i Caraibi. Ha partecipato alle regate di Antigua vincendo nel 2006 e classificandosi prima alla regata Guadaloupe-Antigua