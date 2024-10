Agropoli, mensa gratuita per gli alunni stranieri: ecco l’iniziativa solidale dell’Ente

La Giunta Comunale di Agropoli ha approvato una delibera che prevede l’accesso gratuito al servizio mensa scolastica per gli alunni stranieri non in possesso di regolare documentazione. Questa iniziativa rappresenta nelle intenzioni dell’Ente un passo importante verso l’inclusione sociale e il supporto alle famiglie in difficoltà.

Le finalità

L’atto mira a garantire il diritto all’istruzione e all’alimentazione per i minori stranieri presenti sul territorio, in particolare per quelli accolti in comunità educative. La delibera riconosce che i minori stranieri sono soggetti all’obbligo scolastico e devono avere accesso a tutti i servizi educativi disponibili

Un aiuto concreto alle famiglie

L’approvazione dell’azzeramento del costo dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica è vista come un gesto umanitario. Questo intervento non solo allevia il peso economico sulle famiglie, ma promuove anche l’inclusione sociale dei minori stranieri, permettendo loro di integrarsi meglio nel contesto scolastico e comunitario.