Agropoli, Liceo “A. Gatto”: un dipinto in memoria di Tommaso Gorga. L’iniziativa degli studenti della VB

“Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta”. Sono queste le parole scritte su un banco dell’attuale classe V B dell’indirizzo Scienze Applicate del liceo “A. Gatto”. Furono scritte dagli alunni nel 2021 dopo la tragica scomparsa del compagno Tommaso Gorga. Era appena iniziato un nuovo anno scolastico, la classe terza, quando, in un grave incidente stradale, Tommaso perse la vita.

L’aula che lo accoglieva ogni mattina è stata dedicata a lui dai suoi compagni di classe che lo hanno descritto “affettuoso e gentile, appassionato e curioso, buono e socievole, spensierato e solare”. Il suo banco è sempre rimasto al suo legittimo posto, adornato di fiori. Sono trascorsi quasi tre anni e il ricordo di Tommaso è sempre vivo nel cuore dei suoi compagni, dei docenti, dell’intera comunità scolastica. Quest’anno Tommaso avrebbe dovuto sostenere l’Esame di Stato e conseguire il diploma. I compagni di classe hanno voluto dare forma al ricordo e all’affetto sincero per Tommaso.

E così hanno disegnato e dipinto su una parte dell’aula un grande albero, carico di frutti. In ogni frutto, c’è il nome di uno studente o una studentessa e quello di Tommaso. “L’albero ha radici profonde come il sentimento che ci lega al nostro compagno e i frutti rappresentano il rinnovarsi continuo di un affetto che non finirà mai” – dicono gli alunni della classe VB – “Abbiamo voluto realizzare quest’albero proprio nell’aula dove sosterremo l’Esame di Stato. Tommaso sarà con noi, nel nostro cuore dove resterà per sempre col suo sorriso gentile”.