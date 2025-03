Agropoli, lavori a San Francesco: Legambiente chiede verifiche urgenti

Il Circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli ha sollevato un’allerta riguardo a recenti lavori eseguiti nella zona di San Francesco. Interventi che hanno visto l’impiego di una chiatta per il deposito di blocchi di pietra in mare e sulla costa, contestualmente all’allargamento di una spiaggia tramite ruspa, per un’estensione di circa cento metri, fanno sapere in una nota. Tali operazioni includono anche la realizzazione di una strada sterrata che collega una struttura alla costa, “con un impatto rilevante sulla linea costiera”.

Impatto ambientale e paesaggistico sotto accusa

Le attività svolte hanno generato forte preoccupazione tra i residenti e le associazioni ambientaliste, a causa del loro impatto evidente sull’ambiente naturale e sul paesaggio. “L’area interessata rientra nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, un’area soggetta a particolari vincoli e tutele ambientali”, dicono ancora da Legambiente.

Richiesta di verifiche e trasparenza

Legambiente ha formalmente richiesto alle autorità competenti di verificare con urgenza la presenza delle necessarie autorizzazioni per i lavori, la loro legittimità e la conformità ai progetti approvati. Il Circolo ha inoltre allegato documentazione fotografica per comprovare l’entità degli interventi.

Il Circolo Legambiente Stella Maris di Agropoli, rappresentato dal presidente Mario Salsano, rimane in attesa di un riscontro formale dalle autorità, riservandosi di intraprendere ulteriori azioni a tutela dell’ambiente e del paesaggio costiero.