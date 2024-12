Agropoli: l’associazione “O Cilento APS” a Bruxelles per un incontro con la Vicepresidente del Parlamento Europeo

L’associazione “O Cilento APS” di Agropoli, ha partecipato ad un incontro produttivo, a Bruxelles con la Vicepresidente del Parlamento Europeo, On. Pina Picierno. L’incontro tra la delegazione del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia e la Vicepresidente del Parlamento Europeo si è rivelato particolarmente ricco di spunti e contenuti e interessanti.

I temi discussi

Durante l’incontro, tanti i temi discussi riguardanti il contesto informativo, sociale e professionale della diaspora ucraina in Europa. Nel corso della discussione, l’attenzione si è concentrata sull’influenza della propaganda russa sull’elettorato in Italia, che contribuisce a creare una percezione distorta del conflitto russo-ucraino. Come gesto simbolico, la delegazione ha consegnato libri e una chiavetta USB contenenti materiali che raccontano la verità sugli eventi in Ucraina.

La necessità di rafforzare le sanzioni contro i propagandisti russi: è stata sottolineata l’urgenza di vietare le esibizioni in Europa di attori, cantanti, musicisti, giornalisti e altre personalità che sostengono apertamente la guerra e il regime criminale di Vladimir Putin. La protezione dei diritti degli ucraini costretti a lasciare le loro case a causa dell’aggressione russa, trovando rifugio temporaneo in Italia. Attualmente, il paese ospita generosamente oltre 300.000 ucraini. Si è sottolineato che queste persone desiderano lavorare, integrarsi e diventare parte integrante della società italiana. Esprimiamo la nostra gratitudine alla Vicepresidente per l’attenzione dedicata ai problemi degli ucraini e per la sua disponibilità al dialogo. L’accordo per una futura collaborazione rappresenta un passo importante verso il rafforzamento del sostegno all’Ucraina e l’integrazione degli ucraini nella comunità europea.

L’impegno dell’associazione “O Cilento”

APS ” O Cilento” fa parte del Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia é stata rappresentata dalle soci di associazione Bilomazur Oksana e Kobel Liliya,che gestiscono, come volontari, lo sportello ” L’accoglienza e orientamento ai profughi ucraini” al comune di Agropoli.