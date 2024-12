Agropoli, ladri in azione: furto in pieno giorno

Ancora un furto ad Agropoli. L’ultimo episodio risale a questo pomeriggio. Ignoti hanno agito intorno alle 17 nei pressi di via Salvo d’Acquisto. Ignoti sono riusciti ad accedere in un parco, quindi ad arrampicarsi sul balcone della camera da letto di un appartamento e a forzare gli infissi per accedere.

Il colpo

Una volta dentro hanno messo a soqquadro tutto, rovistando tra i cassetti e squarciando addirittura un piumone e un cuscino.

Nonostante i malviventi si siano trovati difronte anche oggetti di valore, hanno portato via solo denaro contante.

Per fortuna il bottino non è ingente ma grande è stata la rabbia dei proprietari quando hanno fatto rientro a casa.

Del caso sono stati informati i carabinieri della compagnia di Agropoli che hanno avviato le indagini sul caso.