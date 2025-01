Agropoli: ladri ancora in azione, paura tra i residenti

Ancora furti o tentati furti ad Agropoli. Questa volta ignoti hanno agito in prossimità del centro. Ben due i colpi segnalati in un parco di via Taverne.

I furti

Ignoti sono riusciti ad accedere negli appartamenti: in un caso, dopo aver messo tutto a soqquadro, hanno portato via denaro e preziosi.

Probabile che poi la stessa banda si sia spostata in una abitazione vicina ma i ladri sono fuggiti prima di riuscire a completare il loro intento criminoso, forse disturbati da qualche rumore o dal timore che potessero rientrare i proprietari.

Episodio simile in via Salvo d’Acquisto: anche qui i malviventi sono riusciti ad accedere in un appartamento, poi si sono dileguati dopo essere stati notati da una vicina, senza riuscire a portare via nulla.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Agropoli ma crede la preoccupazione tra i residenti.

Proprio questa settimana, in prefettura, si è tenuto un tavolo per la sicurezza con il Prefetto di Salerno che ha garantito maggiori controlli.