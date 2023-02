Agropoli: la Proloco continuerà ad occuparsi del Castello fino al 31 marzo

La Proloco SviluppAgropoli continuerà ad occuparsi della gestione del Castello Angioino Aragonese fino al 31 marzo 2023, garantendone l’apertura e l’accoglienza dei visitatori. L’amministrazione comunale ha scelto di prorogare i termini del progetto denominato “Conserva i beni culturali” in scadenza lo scorso mese, fino all’inizio dei lavori di “restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del Castello” che sono previsti non prima del 1 aprile 2023.

Eventi in programma

In particolare, la Proloco, garantirà l’apertura e la chiusura del Castello, visti i prossimi eventi in programma in occasione della ricorrenza di San Valentino, in cui il borgo antico di Agropoli si trasformerà ne “Il Borgo d’oro degli Innamorati”. Sono previsti tre appuntamenti importanti presso il borgo di Agropoli, nei giorni 11, 12 e 14 febbraio.

I lavori

Poi l’antico maniero il castello chiuderà per garantire l’apertura del cantiere.In passato il castello di Agropoli è stato già oggetto di lavori. I più significativi durante l’amministrazione Alfieri, allorquando fu ripristinata la piazza d’armi e rimosso l’anfiteatro e altri manufatti moderni realizzati dal precedente proprietario. L’amministrazione Coppola, invece, ha provveduto al recupero di alcuni locali posti al pian terreno di palazzo Sanfelice.

“Una volta completati gli interventi, il Castello, simbolo per eccellenza della nostra Agropoli, potrà contare su nuovi spazi per la cultura e gli eventi. Non vediamo l’ora!” aveva detto il sindaco Roberto Mutalipassi.