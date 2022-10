Castello di Agropoli: lavori al via a gennaio

Restauro, riqualificazione, recupero e risanamento conservativo del Castello di Agropoli: c’è il decreto di finanziamento.

L’assegnazione delle risorse era stata annunciata già nei mesi scorsi, tanto che si provò ad accelerare l’avvio dei lavori per non rischiare di perdere il finanziamento.

Ora, però, da palazzo di città fanno sapere che il decreto di finanziamento non era mai arrivato, per questo i lavori non avevano ancora preso il via.

Castello di Agropoli: il cronoprogramma

Ora il comune dovrà procedere all’indizione della gara di appalto per l’avvio dei lavori al castello di Agropoli. Gli interventi inizieranno presumibilmente a gennaio 2023.

L’importo del finanziamento è di circa 4,5 milioni di euro. Ulteriori 400mila euro li metterà il comune che proprio a causa dei ritardi nell’avvio delle opere ha dovuto aggiornare i prezzi per eseguire gli intervenuti.

Il progetto

Il progetto risulta inserito tra quelli ammissibili a finanziamento all’interno del POR Campania FESR 2014/2020, relativo al “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”.

Esso consiste nel recupero integrale di Palazzo Sanfelice, presente all’interno del castello di Agropoli.

Si tratta di un’opera di fondamentale importanza perché restituirà alla città una serie di locali dove poter svolgere eventi, manifestazioni ed altre iniziative al chiuso.