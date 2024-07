Agropoli, “La prevenzione non va in vacanza”: screening oculistici gratuiti per cittadini e turisti

Il Comune di Agropoli patrocina il progetto “La prevenzione non va in vacanza”, un’iniziativa fortemente voluta dall’assessore alle Politiche Sociali Maria Giovanna D’Arienzo e promossa dall’Associazione Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus – APS di Salerno (UICI). Questa iniziativa mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della salute visiva attraverso una serie di attività gratuite e aperte a tutti.

Screening Oculistici Gratuiti

Nei giorni 31 luglio e 1° agosto, dalle 9 alle 13, presso il lido ‘Tre Conchiglie’ sul Lungomare San Marco, si terranno screening oculistici gratuiti. L’evento è rivolto non solo ai residenti, ma anche ai numerosi turisti presenti in città. Un’ottima occasione per prendersi cura della propria vista, soprattutto durante il periodo estivo quando le esposizioni solari possono mettere a rischio la salute degli occhi.

Informazioni utili

Durante le giornate dedicate agli screening, verranno distribuiti a tutti i partecipanti dei dépliant informativi contenenti raccomandazioni utili per proteggere la vista. Questi materiali didattici sono stati preparati per offrire consigli pratici e informazioni preziose su come prevenire problemi visivi e mantenere una buona salute oculare.

Le visite oculistiche saranno condotte da un medico specialista con l’assistenza di un collaboratore, entrambi supportati dai rappresentanti dell’associazione UICI di Salerno. Questo garantisce un alto livello di competenza e professionalità nell’esecuzione degli screening, assicurando che ogni partecipante riceva un controllo accurato e consigli personalizzati per la cura dei propri occhi.