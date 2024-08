Agropoli: la grotta dell’Elefante è a rischio crollo e sul tema il consigliere La Porta ha avanzato una proposta

Un cordolo di sacchi di iuta contenenti posidonia spiaggiata da posizionare lungo tutta la costa del porto turistico agropolese fino alla grotta dell’elefante . E’ questa la proposta del consigliere di minoranza della città di Agropoli, Massimo La Porta formulata in consiglio comunale all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi. Nell’interrogazione il consigliere La Porta propone all’assessore delegato e al primo cittadino un progetto di riutilizzo della Posidonia accumulata sulla spiaggia della Marina.

L’obiettivo è di difendere il tratto di costa tra il porto e la grotta dell’Elefante, oltre a risolvere lo smaltimento della Posidonia, con sacchi di posidonia per combattere l’erosione del piede del nostro costone. Abbinare i due interventi, proteggere dal moto ondoso il piede del costone dall’erosione marina e consolidare le pareti in roccia, con rete a doppia torsione abbinata a chiodature, piastre e funi d’armatura, tali interventi possono frenare il processo in corso.