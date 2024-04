Agropoli, la famiglia prima smentisce poi conferma: ritrovato Giacomo Schiavo

Giacomo Schiavo, il 41enne di Montecorice che era scomparso dal 18 marzo scorso, è stato ritrovato in una mensa per persone meno fortunate nella città di Brescia. L’ultima volta che la famiglia lo aveva sentito era in stazione a Torino, ma da allora non si avevano più sue notizie.

Il ritrovamento

Il ritrovamento è avvenuto grazie alla prontezza di una volontaria della mensa, la quale ha riconosciuto il 41enne dalle foto pubblicate su internet. In un gesto di gentilezza e sensibilità, mentre serviva i piatti caldi ai tavoli, la volontaria si è avvicinata a Schiavo e gli ha chiesto se fosse effettivamente lui. Sorpreso, il 41enne ha confermato la sua identità.

Dopo averlo identificato, la volontaria ha raccontato a Giacomo Schiavo tutta la storia che aveva appreso dai siti internet riguardo alla sua scomparsa. Ha spiegato al giovane che i suoi parenti erano in allarme, in quanto erano alla sua ricerca da diversi giorni.

Momenti di apprensione

Le comunità di Montecorice e Agropoli erano in apprensione per la sua scomparsa. Le sorelle avevano lanciato diversi appelli e a lui si era interessata anche la trasmissione Chi l’ha visto?. Questa mattina la notizia del ritrovamento che i familiari hanno prima fermamente smentito, poi confermato, ma solo in tarda mattinata.