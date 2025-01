Agropoli, la denuncia: spari contro le anatre del fiume Testene

Spari contro gli animali che stazionano nell’oasi del Testene ad Agropoli.

Ad agire ancora una volta è stato un gruppo di ragazzini che ieri mattina si è soffermato sulla panchina posta sugli argini del corso d’acqua e ha puntato una pistola a piombini contro le anatre.

La denuncia

Un episodio, questo, tutt’altro che isolato. Già in altre occasioni sono stati segnalati avvenimenti simili, messi in atto da parte di giovani, probabilmente minori. Il tutto in pieno giorno. «Come è possibile che nessuno vede niente?», si chiede Gerardo Scotti, dell’associazione Genesi.

«Prima scendono a sparare con una pistola a piombini. Poi mettono la seduta sul muro e giocano a tiro a piattello. Finiti i colpì,gettano la sedia giù è vanno a casa. Alle ore 12 o 17 nessuno vede nulla.

Ora manca una delle anatre del muretto», dice.

Il tutto è stato ripreso dalle immagini di videosorveglianza che si trovano in zona.