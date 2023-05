Agropoli, insolito appello dei residenti di Moio alle coppiette: «Cambiate zona»

«In questi giorni è meglio che le coppiette in cerca di riservatezza non frequentino Moio». L’insolito appello arriva proprio dai residenti della frazione agropolese che negli ultimi giorni sono finiti nel bersaglio dei ladri. Diversi colpi messi a segno ed altri soltanto tentati, hanno fatto alzare il livello di guardia dei cittadini che si sono organizzati anche per monitorare costantemente il territorio, soprattutto di notte.

Allarme furti e rischi per le coppiette

Questo stato di tensione rischia di influire anche su chi è in cerca di riservatezza. Ogni auto di passaggio, infatti, viene intercettata e talvolta seguita, ogni vettura in sosta viene monitorata. E negli ultimi giorni è capitato che a finire nel mirino dei residenti siano anche giovani coppie in cerca di un momento di riservatezza, “disturbate” dalle attività di ricerca di persone sospette.

L’appello

«Ormai Moio e Trentova sono monitorate h24, e spesso ci imbattiamo in coppiette. Ieri ne abbiamo anche liberata una che con l’auto era rimasta impantanata dal fango», dice una residente. Un altro conferma: «ormai scopriamo tutto durante le perlustrazioni».

Di qui l’appello che però non ha nulla a che fare con le regole del buon costume, ma al contrario è un invito all’insegna dell’altruismo: «A tutte le coppiette vogliamo dire di non venire più a Moio perché ormai non c’è più intimità», dicono i residenti.

A guastare i piani degli innamorati anche la scelta dell’amministrazione comunale di garantire un monitoraggio maggiore del territorio, anche attraverso i droni. Insomma a Moio la privacy in questi giorni è tutt’altro che garantita.