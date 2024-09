Agropoli: incidente in via Dante Alighieri, un ferito

Incidente stradale, intorno alle 17, ad Agropoli. È successo in via Dante Alighieri. A scontrarsi, per cause ancora in via di accertamento, una Fiat 500 e uno scooter con a bordo un uomo del posto. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo.

L’incidente

La conducente dell’auto si è immediatamente fermata a prestare soccorso, insieme ad altri presenti. Sul posto i sanitari del 118 che hanno stabilizzato il malcapitato e predisposto il suo trasferimento in ospedale.

Per fortuna le sue condizioni non appaiono gravi. Agli uomini della Polizia Municipale di Agropoli il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.