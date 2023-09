Agropoli: incidente in via Belvedere, tre auto coinvolte e due feriti

Ennesimo incidente stradale all’incrocio tra via Belvedere e via Moio ad Agropoli. A scontrarsi tre auto, per cause ancora in via di accertamento. Si tratta di una Fiat Stilo, una Peugeot 106 e un veicolo 50. La Stilo viaggiava in direzione Trentova mentre le altre due verso il cimitero.

La dinamica

Sembrerebbe che uno degli automobilisti abbia perso il controllo della vettura a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia, andando ad invadere l’opposta corsia di marcia.

A scontrarsi frontalmente, secondo le prime ricostruzioni, la Fiat Stilo e la Peugeot 106 contro la quale ha impattato l’auto 50 che sopraggiungeva.

I soccorsi

Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Agropoli. Ad aver bisogno delle cure dei sanitari una giovane che guidava l’auto 50 e la donna a bordo della Peugeot, entrambe di Agropoli, trasferite per accertamenti all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Illeso il terzo automobilisti.

Per accertare la dinamica del sinistro presenti i carabinieri della compagnia di Agropoli. Ingenti i danni ai tre veicoli coinvolti.