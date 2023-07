Agropoli: incidente in via Belvedere, due i feriti

Ennesimo incidente in via Belvedere di Agropoli. Sono due i feriti. Si tratta di persone entrambe del posto. Coinvolto un furgone della nettezza urbana e una moto con a bordo un uomo e una donna. Sono stati proprio questi ultimi ad avere la peggio.

La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire e al vaglio delle forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto insieme ai sanitari del 118.

La dinamica dell’incidente

Stando alle prime ricostruzioni il furgone potrebbe aver colpito la moto facendo sbalzare violentemente a terra i due centauri. Non è chiaro se i veicoli viaggiassero nella medesima direzione o se uno dei due provenisse da un’arteria secondaria.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno stabilizzato la coppia per poi trasferirla in ospedale per accertamenti. Hanno riportato varie ferite ma non sarebbero in pericolo di vita. Illeso l’autista dell’altro mezzo.

Sul posto gli uomini della polizia municipale di Agropoli per i rilievi di rito.

I precedenti

Purtroppo in via Belvedere già in passato si sono registrati altri incidenti, alcuni dei quali con esiti drammatici. I residenti hanno chiesto più volte interventi per garantire maggior sicurezza in zona e limitare l’alta velocità.