Agropoli, ennesimo incidente in via Belvedere: auto contro muro

Ennesimo incidente stradale in via Belvedere ad Agropoli. Un auto, una Mini Cooper, per cause da accertare è finita contro un muro e successivamente è carambolata nuovamente sulla carreggiata. L’episodio è accaduto poco prima delle 20. A bordo 2 giovani del posto, per fortuna usciti senza gravi ferite. L’auto, invece, ha subito notevoli danni alla parte anteriore. Da comprendere la dinamica del sinistro. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Agropoli e gli uomini del PISSTA che si occupano del ripristino strade post incidente.

A pochi metri di distanza dal luogo del sinistro stava transitando un uomo che portava a spasso il suo cane. Se l’incidente fosse accaduto qualche metro prima si sarebbe rischiata la tragedia.

Grande la rabbia da parte dei residenti della zona considerato che non è la prima volta che si segnalano incidenti lungo questa strada, spesso dovuti all’alta velocità. Purtroppo in passato si sono registrate anche delle vittime.