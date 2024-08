Agropoli: inaugurato il Milan Club “Adamo Pisciottano”

Arriva un nuovo club ad Agropoli, dopo la costituzione del club Juventus è arrivato il momento di quello del Milan, a formarlo sono stati un gruppo di amici: Mauro Pisciottano, Claudio Ruocco, Carmelo Scotti e Vincenzo Mandia, da sempre tifosi rossoneri che hanno unito la loro passione per cercare un punto di aggregazione e di condivisione della loro passione.

Il presidente, Mauro Pisciottano oltre alla passione per i colori rossoneri ha deciso, insieme a tutti i soci, di intitolare il club alla figura del padre “Adamo Pisciottano”, scomparso proprio un anno fa, ma grande milanista da sempre.

Presente alla cerimonia di apertura, il Sindaco Roberto Mutalipassi che ha espresso grande entusiasmo per la creazione di punti di ritrovo come il club del Milan che tendono ad aggregare e inculcare i sani valori della passione e dello sport anche ai più giovani. Tutto pronto per l’inizio di una nuova stagione calcistica nella quale sarà presente un nuovo club a sostenere il Milan.