Agropoli: inaugurata la panchina azzurra per sensibilizzare alla sindrome di Sjörgren

E’ stata inaugurata in piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, la panchina azzurra per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla sindrome di Sjögren.

L’iniziativa rientra nel progetto che consiste nell’installazione di panchine di colore azzurro in varie Città italiane per far conoscere la rara e grave malattia autoimmune, sistemica, degenerativa e inguaribile, che colpisce in grande maggioranza le donne e che provoca gravi effetti non solo clinici e psicologici, ma anche sulla vita sociale e affettiva.