Agropoli, in giro per l’isola pedonale con un motorino e senza casco: beccato dalle telecamere

Due giovani che circolavano senza autorizzazione in area pedonale a bordo di un ciclomotore, privi del casco protettivo, sono stati fermati e sanzionati dalla polizia municipale nella piazza Vittorio Veneto ad Agropoli. La segnalazione di un cittadino e le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificare la targa del veicolo e il proprietario è stato sanzionato. Il ciclomotore, inoltre, è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Le parole del sindaco

L’episodio dimostra l’efficacia del controllo e del monitoraggio del territorio da parte della polizia municipale, con il supporto delle telecamere presenti in maniera diffusa, ha spiegato il sindaco Roberto Mutalipassi. Il primo cittadino ha precisato che L’Ente sta già finanziando un progetto di ampliamento delle telecamere, mentre altri due progetti sono stati candidati ai programmi POR dedicati alla sicurezza, previa approvazione della Prefettura.

Le azioni a contrasto della microcriminalità

L’azione immediata della polizia municipale è fondamentale per la tutela della sicurezza urbana, insieme alle segnalazioni dei cittadini e al supporto dei mezzi tecnologici. Questi elementi sono essenziali per contrastare e prevenire la microcriminalità che mina la serenità dei cittadini. La repressione rappresentata dall’episodio deve essere un monito, soprattutto per le giovani generazioni, che devono rispettare le regole e comportarsi in modo rispettoso nei confronti della comunità.