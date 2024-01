Da 20 anni in marcia per la pace. L’appuntamento di quest’anno si è tenuto ad Agropoli. 17 parrocchie da 17 paesi della Diocesi di Vallo della Lucania insieme per gridare che la pace è importante.

Quest’anno il tema della marcia è stato dedicato alla cura dell’ambiente. Bandiere, striscioni, cappellini colorati hanno animato le strade della città, infatti, sono stati quasi 500 i cittadini che hanno aderito all’iniziativa.