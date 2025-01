Agropoli: il Rotary Club Paestum Centenario dona al Comune 450 piantine

Una significativa e importante donazione dal punto di vista ambientale è quella effettuata dal Rotary Club Paestum Centenario in favore del Comune di Agropoli.

L’obiettivo

In particolare, grazie all’attività vivaistica regionale, verranno messe a dimora, quattrocentocinquanta piante autoctone della macchia mediterranea, tra alberi e arbusti, come ligustro, mirto, oleandro, pino d’aleppo, pittosporo, raphiolepis e rosmarino. L’amministrazione comunale intende utilizzarle per il rimboschimento delle aree verdi comunali, puntando sull’esterno delle scuole del territorio e sul Centro Visite Trentova-Tresino. La posa simbolica dei primi alberelli si terrà giovedì 23 gennaio alle 11 al Centro Visite Trentova-Tresino, alla presenza del presidente del Rotary Club Paestum Centenario, Enzo Bagini.

Le dichiarazioni

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «L’Amministrazione comunale è grata al Rotary Club Paestum Centenario per aver scelto di destinare ad Agropoli questa generosa assegnazione di piantine forestali, le aggiungeremo volentieri al patrimonio verde del nostro territorio».

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Rosa Lampasona aggiunge: «Grazie a questo tipo di iniziative riusciremo a rendere la nostra Città sempre più verde, ogni albero piantato è un segno tangibile di impegno sinergico per un futuro più sostenibile e un ambiente più salubre per tutti».