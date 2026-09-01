Agropoli, il capitano Colella lascia il comando: al suo posto arriva Decugis

Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Agropoli: il capitano Giuseppe Colella lascia il Cilento dopo tre anni di servizio per assumere il comando della Compagnia di Vibo Valentia, mentre a raccogliere il suo testimone sarà il capitano Guido Carlo Decugis, proveniente da Gorizia. L’avvicendamento, che verrà ufficializzato nei prossimi giorni, segna il passaggio di consegne in un presidio fondamentale per la sicurezza di un territorio vasto e articolato come quello cilentano.

Il bilancio delle attività e le operazioni sul territorio

Giunto ad Agropoli nell’estate del 2023, il capitano Colella ha guidato la Compagnia cilentana imprimendo una forte spinta alle attività di controllo e presenza sul campo. Nel corso del suo triennio, i militari coordinati dall’ufficiale si sono distinti per una serie di complesse indagini finalizzate a reprimere lo spaccio e la diffusione di sostanze stupefacenti. Contemporaneamente, l’azione dei Carabinieri si è concentrata sulla prevenzione e sul contrasto dei reati predatori. Un impegno costante che ha permesso di garantire la sicurezza dei residenti e dei numerosi flussi turistici che interessano il comprensorio durante tutto l’arco dell’anno.

La carriera di Colella e l’arrivo del capitano Decugis

Prima di assumere la guida dei Carabinieri di Agropoli, il capitano Colella aveva già diretto la Compagnia di Roma Montesacro, dove si era distinto per rilevanti operazioni finalizzate alla repressione del crimine in un contesto urbano complesso. La nuova assegnazione alla Compagnia di Vibo Valentia rappresenta un ulteriore passo di responsabilità nel suo percorso professionale all’interno dell’Arma.

Ad ereditare il comando della Compagnia di Agropoli sarà il capitano Guido Carlo Decugis, proveniente dal comando di Gorizia. Il nuovo ufficiale è chiamato a proseguire il lavoro di presidio e tutela della legalità in un’area strategica della provincia di Salerno, assicurando continuità operativa alle attività investigative e di controllo del territorio già avviate.