Agropoli: il campo di regata candidato per l’organizzazione di eventi velistici nazionali

Il campo di regata di Agropoli candidato per l’organizzazione della II tappa Circuito Italia CUP classe ILCA del 4 – 6 aprile 2025 e della II selezione nazionale, classe Optimist, in programma dal 26 al 29 aprile 2025. Si tratta di due appuntamenti sportivi, previsti nel calendario velico nazionale FIV, che ogni anno vedono la partecipazione dei migliori atleti provenienti dai principali circoli velici italiani. Per rafforzare la candidatura, dando riscontro all’opportunità organizzativa proposta dalla Federazione Italiana Vela Comitato V ZONA per il tramite della Lega Navale di Agropoli, il Comune con delibera di Giunta ha concesso la disponibilità da parte dell’ente ad ospitare, nell’ambito portuale e lungo il proprio litorale, entrambi gli appuntamenti, concedendo il patrocinio e dichiarandosi pronto ad attivare un tavolo tecnico per condividere un progetto organizzativo, valido anche come occasione di promozione turistica per la Città.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, dichiara: «Ringraziamo l’Associazione Italiana Classe Optimist e l’International Laser Class Association per aver confermato il proprio interesse a tenere ad Agropoli due importanti regate nazionali – e aggiunge: il nostro Comune ha subito dato la disponibilità e avviato tutte le procedure necessarie per una proficua collaborazione, volte anche all’accoglienza turistica e degli atleti».

L’assessore al Porto, Giuseppe Di Filippo conclude: «Dopo il successo della II tappa del circuito Kinder Joy of Moving della classe Optimist tenutasi lo scorso aprile, il campo di regata di Agropoli ha suscitato un grande interesse nella redazione del calendario velistico nazionale del prossimo anno, che vedrà la partecipazione dei migliori 160 giovani timonieri italiani per definire le squadre che rappresenteranno l’Italia al Campionato Europeo e al Campionato Mondiale 2025».