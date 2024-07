Agropoli: il 7 agosto torna la Notte Blu

Mercoledì 7 agosto l’appuntamento con il divertimento è nel centro di Agropoli dove andrà in scena la “Notte blu in the city”. Reduce dal grande successo dello scorso anno, l’attesissimo evento promette di far divertire, fino a tarda notte, giovani e meno giovani. Il programma è quello già rodato e prevede musica live, spettacoli, dj set, animazione con artisti di strada, shopping.

La manifestazione ricorre anche quest’anno per festeggiare il riconoscimento, per la città di Agropoli, della 25esima Bandiera blu per le spiagge e la dodicesima consecutiva nella categoria approdi turistici. Lo start è previsto alle 21.00. Verranno coinvolti i punti principali del centro, con Piazza Vittorio Veneto che rappresenterà il fulcro con un palco centrale. Qui, a partire dalle ore 22.00, si darà spazio al Revival anni ’70-’80, che trasformerà il salotto della città in una discoteca sotto le stelle.

Primo appuntamento in centro con la Notte Blu

Numerose le attrazioni previste che animeranno anche Corso Garibaldi, via Patella, via Mazzini, Piazza delle Mercanzie e via Piave. Nel corso della serata ci sarà la consegna della Bandiera blu ai titolari degli stabilimenti balneari.

Si tratta del primo dei due eventi del genere in programma. Il prossimo è previsto il 28 agosto al lungomare con la “Notte blu on the beach”.

«Si rinnova anche quest’anno – afferma il sindaco Roberto Mutalipassi – l’appuntamento con la Notte blu. Nata per celebrare il riconoscimento della Bandiera blu, è una grande festa che coinvolge il centro della città e richiama residenti e turisti».

«Sarà anche occasione per fare shopping – gli fa eco l’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi Roberto Apicella – con le attività aperte fino a tardi. Siamo certi che anche questa volta saremo in tanti per vivere momenti di svago e spensieratezza in questa magica estate 2024».